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Bursa’da unlu mamulleri fabrikasında yangın

Bursa’da unlu mamulleri fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:42:12 -
Bursa’da unlu mamulleri fabrikasında yangın

Bursa’da unlu mamulleri fabrikasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.


Yangın, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir unlu mamulleri fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar kendilerini dışarıya atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda itfaiye erinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.


Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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