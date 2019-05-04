Bursa’da trafik kazası! 2 yaralı
Bursa’da, farı yanmadığı öne sürülen motosikletle, otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı.
Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Rasul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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