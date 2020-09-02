  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:28:50 -
Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın Arı (31) idaresindeki 11 SA 449 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı kara yolunun 8. kilometresinde Çiçekli Mahallesi mevkisinde K.Ö'nün kullandığı 37 SH 401 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yerinden sökülerek parçalanan otomobilin motoruna çarpan Faruk Pirantepe yönetimindeki 41 LC 784 plakalı otomobilde ise hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü Aydın Arı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, tır sürücüsü ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö, çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı