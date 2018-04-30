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Bursa'da terör operasyonu: 7 kişi gözaltında

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:36
Bursa'da terör operasyonu: 7 kişi gözaltında

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:36
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. Bursa Emniyet Müdürlüğü
  4. Osmangazi
  5. Gemlik

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