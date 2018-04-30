Bursa'da terör operasyonu: 7 kişi gözaltında
Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.30 Nisan 2018 Pazartesi 15:36
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıklarını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: AA
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