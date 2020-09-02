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Aktüel Bursa'da termik santralde kamyonun çarptığı pikabın sürücüsü öldü
Aktüel

Bursa'da termik santralde kamyonun çarptığı pikabın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 02:52:39 -
Bursa'da termik santralde kamyonun çarptığı pikabın sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki termik santralde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Termik Santrali'nde çalışan E.D'nin kullandığı 34 SC 6926 plakalı pikap araç, maden ocağında kömür taşıyan İ.A. idaresindeki kamyonla kafa kafaya geldi.

Kamyonun çarpacağını anlayan sürücü araçtan atlarken, kamyon, diğer santral çalışanı Sinan Durak'ın (28) yolcu olarak içinde bulunduğu aracın üzerinden geçti.

Kazada araç içinde sıkışan Durak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durak'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.


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