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Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, aşırı hızla gittiği öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, tarlaya uçtu. Alevlerin yükseldiği araç, yanarken, kazada 2 kişi yaralandı. 

10 Ağustos 2018 Cuma 12:26
Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, eski devlet hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Özgür P. (22) yönetimindeki 16 H 1913 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya uçtu. Otomobilden alevler yükselmeye başlayınca Özgür P. ile yanındaki arkadaşı Emrah B. (22), kapıyı açıp, yaralı halde araçtan indi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. LPG'li olduğu belirtilen otomobildeki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı Özgür P. ile Emrah B. ise sağlık görevlilerince ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:26
  1. bursa
  2. iznik
  3. trafik kazası

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