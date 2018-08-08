THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 kişi yaralandı

Tarlada çalışan işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:36
Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 kişi yaralandı

Kaza yakın çevre yolunda Soğanlı kavşağında meydana geldi. Cahit D.’nin kullandığı 16 SZN 43 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir anda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ağaca çarparak duran minibüste şoför Cahit D. ve yanında oturan Volkan D. ağır yaralanırken, arkada bulunan işçiler ise minibüsün ağaca çarpmasıyla savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

18-08/08/aw463137_03.jpg

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

18-08/08/aw463137_07.jpg

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:36
  1. bursa
  2. tarla
  3. işçi
  4. tarım
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de babası çocuğun gözü önünde annesine bıçak çekti
    1. Bahçelievler'de babası çocuğun gözü..
    2. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    3. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    4. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    5. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    6. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    7. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    8. TSK onları ordu saflarına kattı
    9. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    10. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    11. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    12. ABD fitili ateşledi
    13. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    14. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    15. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    16. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    17. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    18. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    19. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    20. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...