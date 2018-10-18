Bursa'da suya ikinci indirim müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaşın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, BUSKİnin su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere vatandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine konu ilk olarak geçen yıl Kasım ayında gündeme gelmişti. Başkan Aktaşın, Büyükşehirde göreve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. İlk indirim kararının ardından açıklama yapan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, bugün Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasımdan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre BUSKİnin halen 1 milyon 311 bin abonesi, Aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek.