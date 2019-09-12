Bursa’da su kesintisi Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, “İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Odunluk Mahallesi, Mihraplı Caddesi, Lefkoşe Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Mihraplı Parkı arasında kalan bölge ile civarında 12 Eylül 2019 tarihinde 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.