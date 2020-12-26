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Aktüel Bursa'da sokak hayvanları için salgın döneminde 62 ton mama dağıtıldı
Aktüel

Bursa'da sokak hayvanları için salgın döneminde 62 ton mama dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bursa'da yaşayan 3 milyon nüfus kadar sokaktaki canlıları da düşünmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:18:14 -
Bursa'da sokak hayvanları için salgın döneminde 62 ton mama dağıtıldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sahipsiz sokak hayvanları için kentin farklı noktalarındaki mamamatiklere 62 ton mama koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde mağdur olan toplumun tüm kesimlerine büyükşehir belediyesi ihtiyaca uygun yardımlarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla sahipsiz sokak hayvanları için 62 ton mama ve su dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve gıda işletmelerindeki paket servis uygulamalarıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının da süreçten olumsuz etkilendiğini belirtti.

Belediyenin sokak hayvanları için de özel ilgi gösterdiğini ifade eden Aktaş, "Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için farklı noktalara 50 adet mamamatik yerleştirmiştik. Bunların takibatını yapmakla birlikte, ekstra tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. Bursa'da yaşayan 3 milyon nüfus kadar sokaktaki canlıları da düşünmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Can dostlarımızın beslenmesi yönünde herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.






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