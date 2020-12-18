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Yerel Bursa'da silahlı kavga! Yaralılar var
Yerel

Bursa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Bursa'da "park etme" meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:55:00 -
Bursa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde servisçilik yapan M.S. (51) ile aynı işi yapan F.G. (46) ve M.K. (46) arasında iddiaya göre araçları park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan tabancayla F.G. ve M.K'yi bacaklarından yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi tabancayla birlikte yakaladı.

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