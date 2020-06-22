Bursa'da selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde hasar tespiti sürüyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'nde hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün akşama doğru kuvvetli sağanak ve dolunun yol açtığı selden en fazla etkilenen yerlerden Dudaklı Mahallesi'nde yaralar sarılıyor.

Yaklaşık 550 kişinin yaşadığı 130 haneli mahallede çok fazla ev selden zarar gördü, 50'ye yakın traktör ve otomobil sular altında kaldı.

Yüzlerce dönüm sebze ve meyve bahçelerinin de zarar gördüğü mahallede AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri ile diğer ilgili kurumlar hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

- "Daha önce böyle bir yağış ve sel görmedik"

Mahalle sakinlerinden Ayhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü, mahallenin içine dağdan kaya parçalarının sürüklendiğini söyledi.

Sele evde yakalanan engelli genç kızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Aslan, "Yaşanan afet dolayısıyla çok üzgünüz. 49 yaşındayım, babam da 80 yaşında; ilk defa böyle şey görüyoruz. Yaklaşık 2 saatlik yağış mahallemizi mahvetti. Evlerimiz sular altında kaldı. Bahçelerimizdeki hasarı göremedik bile. Mahallenin yüzde 80'inde hasar olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

İsmail Sadıç da daha önce böyle bir yağış ve sel görmediklerini vurguladı.

Mahallelerinde çok fazla hasar olduğunu anlatan Sadıç, "Benim evim zarar görmedi ancak evleri sular altında kalan birçok yakınımız var. Devletimizin eli burada. Tüm kurtarma ekiplerini yanımızda görmekten mutluyuz." diye konuştu.