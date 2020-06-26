Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde sele kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Derya Bilen'in (17) bulunması için çalışmalara günün ilk ışıklarıyla başladı.



Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinden de çok sayıda gönüllü katılıyor. Deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) dalgıçları tarafından dere yatakları ve çamurda da arama yapılıyor.



Ekipler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleriyle derenin dibinde biriken tortuları temizliyor. Dere güzergahı boyunca da arama gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleri ve havadan da drone desteğiyle aralıksız devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu.



