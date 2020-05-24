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Aktüel

Bursa'da şehit yakınları bayramın ilk gününde evlatlarının kabrine koştu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:29:20 -
Bursa'da şehit yakınları bayramın ilk gününde evlatlarının kabrine koştu

BURSA (AA) - Bursa'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske takarak Pınarbaşı Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan yakınları için dua etti.

Şırnak'ta 19 yıl önce şehit olan Tahsin Şen'in ağabeyi Sunay Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayram kardeşinin kabrini ziyarete gelip yalnız bırakmadığını söyledi.

Kovid-19 yüzünden bayramı buruk geçirseler de şehitliklere gelmeye devam ettiklerini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Bugün de hem kardeşimi hem de şehitlerimizi yad etmek için geldik. Devletimiz bu imkanları tanıdı bize. Sokağa çıkabildik. Dedemizi de beraber getirdik. Bu bayram da bu şekilde kardeşimle beraber geçti. Tez zamanda inşallah bu virüsten ülkemiz ve dünya kurtulur. İnşallah insanlar eski zamanlardaki gibi bayramlarını yapar."

Ağrı'da 2000 yılında şehit olan Ufuk Rodoplu'nun annesi Nuriye Rodoplu (78) da oğlunu yalnız bırakmamak için şehitliğe geldiğini dile getirdi.

Rodoplu, "Her bayram içimize kan damlıyor. Bayram gelmiyor. Üzülüyoruz. Bizim çıkmamıza izin verdiler, geldik oğlumu ziyarete. Ağrı'da şehit oldu oğlum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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