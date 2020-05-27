Bursa’da şaşırtan görüntü! Kafasına kova geçiren vatandaşı gören dönüp bir daha baktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar ise kendilerini korumak için saçak altlarına girdiler. Bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir kişi ise başına geçirdiği kovayla ıslanmaktan kendini korumaya çalıştı.

Görenlere tebessüm ettirdi

İnegöl'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur gün boyunca devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Milli İrade Meydanında seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu olarak bulunan bir kişinin kendini korumak için başına kova geçirmesi görenlere tebessüm ettirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.