  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık Tek kişilik ordu: 3 aydır tek başına İsrail'i protesto ediyor Çakma komiserin savunması ortaya çıktı! Şaibeli ihalelere ‘yetkim yok’ bahanesi Katil Netanyahu’nun eşinin pislikleri ortaya saçıldı: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş "Çakma komiser" ve ekibi gözaltındaydı! Etimesgut soruşturmasında yeni gelişme Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması: Tam destek verilmeli ABD-Fas-İsrail hattından göçmen silahı! Siyonizm, İspanya’dan Gazze intikamı peşinde FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı İBB'deki milyonluk ihalelerde neler olmuş neler! Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı böyle belgelendi
Yerel Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler çevredeki iş yerlerini tehdit etti
Yerel

Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler çevredeki iş yerlerini tehdit etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Karacabey'de Sanayi Sitesi’nde bir fabrikanın yanında bulunan boş arazide yangın çıktı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde boş araziden yükselen alevler sanayi sitesinde paniğe neden oldu.

 

Karacabey ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!
Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Yerel

Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Konya'da yangın! Neyse ki korkulan olmadı
Konya'da yangın! Neyse ki korkulan olmadı

Yerel

Konya'da yangın! Neyse ki korkulan olmadı

Anız yangını geç olmadan söndürüldü
Anız yangını geç olmadan söndürüldü

Yerel

Anız yangını geç olmadan söndürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23