Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler çevredeki iş yerlerini tehdit etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Karacabey'de Sanayi Sitesi’nde bir fabrikanın yanında bulunan boş arazide yangın çıktı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde boş araziden yükselen alevler sanayi sitesinde paniğe neden oldu.
Karacabey ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın yanında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.