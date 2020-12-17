  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı
Aktüel

Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:40:33 -
Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi daha yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki satarak taksirle öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve "taksirle öldürme suçundan" dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.O. ve U.K'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

U.K'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden "sahte etil alkol" temin ettiği iddiasıyla çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.H. ve Bursa'da tekel bayisi işleten B.B'nin de sahte içkilerle alakalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur
Sağlık

Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur

Koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Benter, "Bu ilaç has..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek
Teknoloji

Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek

Telefon rehberinde olmayan numara ile WhatsApp’ta nasıl mesajlaşılır? WhatsApp'ta bir numarayı rehbere kaydetmeden mesajlaşma nasıl olur? Ki..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay