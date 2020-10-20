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Yerel Bursa'da şafak operasyonu! Film gibi görüntüler
Yerel

Bursa'da şafak operasyonu! Film gibi görüntüler

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:58:00 -
Bursa'da şafak operasyonu! Film gibi görüntüler

Bursa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde faaliyet yürüten özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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