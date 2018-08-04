Bursa’da pompalı dehşeti: 1 kişi yaralandı

Olay, Yıldırım Tütüncüoğlu Caddesi’nde bulunan bir tekstil dükkanında meydana geldi. Sabah erken saatlerde gelen şüpheli Kadir A, dükkan sahibi 34 yaşındaki Hasan Alkan ile tartışıp oradan ayrıldı. Öğle saatlerinde bir arkadaşıyla tekrar gelen Kadir A. ve Metin A, otomobilin camından pompalı tüfek ve tabancayla Alkan’a doğru 8-9 el ateş açtı. Dükkanın önünde duran Hasan Alkan karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, yaralı Alkan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkan’ın durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.