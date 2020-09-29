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Aktüel Bursa'da polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Aktüel

Bursa'da polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:04:06 -
Bursa'da polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri yaya F.S'yi durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üst aramasında satışa hazır paketlenmiş 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de ceza kesildi.

Öte yandan polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


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