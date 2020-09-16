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Aktüel Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:11:39 -
Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubelerine bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir metruk depoda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyon sırasında depodaki Y.K, silahla polise mukavemette bulununca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ekipler, aynı depodaki E.K, E.Ş. ve T.B'yi de gözaltına aldı.

Depodaki aramalarda çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca, pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve tespihler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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