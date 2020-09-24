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Yerel Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez 2021’de hizmete girecek
Yerel

Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez 2021’de hizmete girecek

Bursa'da uzay ve havacılık eğitimine yönelik tasarlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) inşasında çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:36:00 -
Bursa'da pilot ve uzay insanı yetiştirecek merkez 2021’de hizmete girecek

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bina içinde ve dışındaki çalışmaları yakından inceledi. "Proje için yaklaşık 60 milyon liralık bir bedel harcandı” diyen Aktaş, “İnanıyorum ki bu merkez, Bursa'da uzay teknolojisinin ve havacılık sektörünün gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek. Merkez yakın bir zamanda açılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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