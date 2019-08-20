Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Hasan Yiğit (52) idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolunda yolcu almak için duraklayan Ramazan G'nin (44) kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 16 BOD plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü Yiğit, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Hasan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.