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Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bozüyük ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması  sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'dan Bozüyük istikametine giden Serkan Özkan'ın (34) kullandığı  42 UJ 613 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ekrem Güven (58) yönetimindeki 26  VY 387 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Özkan ile aynı araçtaki Kaan Memiş  (22) olay yerinde hayatını kaybetti, Ersoy Erdinç (17) ise ağır yaralandı.

Yaralı Ersoy Erdinç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin  ardından, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Serkan Özkan ve Kaan  Memiş'in cenazeleri, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
  1. Bursa
  2. Kaza

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