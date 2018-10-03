Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Bozüyük ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.03 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
Bursa'dan Bozüyük istikametine giden Serkan Özkan'ın (34) kullandığı 42 UJ 613 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ekrem Güven (58) yönetimindeki 26 VY 387 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Özkan ile aynı araçtaki Kaan Memiş (22) olay yerinde hayatını kaybetti, Ersoy Erdinç (17) ise ağır yaralandı.
Yaralı Ersoy Erdinç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Serkan Özkan ve Kaan Memiş'in cenazeleri, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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