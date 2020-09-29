  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:53:28 -
Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Orhangazi istikametinden Gölyaka istikametine giden Berkan Armağan A. idaresindeki 77 BN 529 plakalı otomobil, Akharem Mahallesi Kavşağı'nda, Ertuğrul B. idaresindeki greyderle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor
Dünya

Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere seslemiyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticiler..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay