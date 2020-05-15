Bursa’da orucunu açan Kızılay’a koştu

Kızılay Genel Merkezi her yıl ramazan ayında bağış oranlarının düşmesiyle azalan kan stoklarının, korona virüs salgınıyla birlikte kritik seviyelere inmesinin ardından Türkiye genelinde bağış kampanyaları düzenledi. Kızılay’ın bağış çağrılarına Bursa’da ilk yanıt Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği kan bağışı organizasyonuna AK Parti il ve ilçe yönetimleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da büyük destek verdi. Oruçlarını açan vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay’ın, Heykel’deki Tarihi Belediye Binası yanında bulunan bağış merkezine akın etti.

Hayat kurtarabiliriz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da partililer ve vatandaşlarla birlikte iftardan sonra kan bağışında bulunmak için Kızılay’a geldi. Burada Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır tarafından karşılanan Başkan Aktaş, kan vererek bağış kampanyasına destek oldu. Kızılay'ın düzenli olarak devam ettirdiği kan bağışı kampanyasına destek olmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, “Ben bu vesileyle tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Vereceğimiz kanla, birine can olabiliriz, birinin hayatını kurtarabiliriz bu çok anlamlı ve değerli bir şey. Kızılay bu misyonu yıllardır çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Özellikle korona virüsü salgınından dolayı da son zamanlarda kan stoklarıyla alakalı sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bu manada sağlığı elveren her bir vatandaşımıza bu vesileyle bağış yapmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Hamdolsun ülkemiz bu süreci kazasız, belasız atlatmak için büyük bir gayret içerisinde. İyi gidiyoruz ama kural ve kaidelere uyumak, mümkün olduğu kadar evde kalmak, maske kullanmak sosyal mesafelere dikkat etmek olmazsa olmaz önemli konular. Diğer taraftan hayat devam ediyor ve kan ihtiyaçlarının mutlak karşılanması gerekiyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Teyakkuz halindeyiz

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, böyle hassas bir dönemde gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür etti. Normalde ramazan aylarında kan stoklarının düşme eğiliminde olduğunu dile getiren Gürkan, “Fakat korona virüs başlangıcı itibariyle de ciddi manada kritik seviyelere gelmiş olduk. Kan stoklarımızın kritik seviyelere inmesi sebebi Genel Merkezimizin acil koduyla yaptığı çağrılara büyük bir duyarlılık söz konusu. Bu duyarlılık nedeniyle hem hemşehrilerimize hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa'daki ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Tarihi Belediye Binamızın karşısındaki heykel bağış merkezimizde saat 10'dan gece 24'e kadar, gerektiğinde de sahura kadar, Kent Meydanı Fomara'daki yerlerimizde de saat 10 ile 19 arasında vatandaşlarımıza kan bağışı ile ilgili olarak hizmet veriyoruz” dedi.

Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır da kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, bağış kampanyasına destek veren Başkan Aktaş’a, AK Partili yöneticilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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