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Aktüel

Bursa'da örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:28:49 -
Bursa'da örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Karıncalı Mahallesi Yörükyatağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı fark eden çevredekiler, Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye ihbarda bulundu.

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 5 su tankeri ve helikopterle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken yangında yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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