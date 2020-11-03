Bursa'da ortağını öldüren sanıktan "Silahım kazara ateş aldı" savunması

BURSA (AA) - Bursa’da geçen mart ayında eski ortağını silahla göğsünden vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık ve suça yardım ettikleri öne sürülen iki kişinin yargılanmasına başlandı.



16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Yusuf D, Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar Enver D. ve Mustafa D. ise salonda hazır bulundu.



Duruşmada savunması alınan Yusuf D, Çağdaş Yıldız ile çok samimi arkadaş olduklarını belirterek “Olay anında Çağdaş şoför koltuğunda, ben de yan tarafında otururken, benden silahımı istedi. 30 yıldır silah taşırım. Silahımı belimden çıkarıp ona uzattığım sırada aniden ateş aldı. Kazayla oldu, aramızda herhangi bir tartışma olmadı.” şeklinde konuştu.



Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Maktul Çağdaş Yıldız’ın eşi Zeynep Yıldız da şu ifadeleri kullandı:

“Eşim, Yusuf’un çağırması üzerine evine gitti. Hatta giderken ‘Bakalım ne diyecek’ dedi. Eşim ile sanık arasında tartışma yoktu, samimiyet de yoktu. Eşimi planlı olarak öldürdüğünü düşünüyorum, şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay



Çağdaş Yıldız (37), aralarında anlaşmazlık bulunan iş ortağı ile görüşmek için 20 Mart'ta Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ne gitmiş ve Yusuf D'nin otomobiline binmişti. İki ortak arasında araçta çıkan tartışma sırasında Yusuf D'nin, Yıldız'a tabancayla ateş ederek kaçtığı öne sürülmüştü.



Silah sesini duyarak evden çıkan Yusuf D'nin ağabeyi, yanına komşusunu alarak araçta bulunan yaralıyı otomobille Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüş ancak Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tabancasıyla Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan katil zanlısı Yusuf D. tutuklanmıştı.