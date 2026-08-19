Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına havadan 2 helikopterle, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personelle müdahale sürüyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan 2 helikopterle, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personelle müdahale sürüyor.