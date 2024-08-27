Bursa'da orman yangını
Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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