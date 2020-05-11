Bursa’da online kitap ve kırtasiye imkanı

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal temasın en aza indiği bu günlerde kitap, dergi tutkunları için dezenfekte edilmiş kitaplar Bursa’dan müşterilerin kapısına kadar gidiyor.

Şehreküstü Meydanı Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çamlıca Kitap Bursalılar için büyük bir kampanya başlattı. Gün içerisinde www.camlicakitap.com adresine girerek istenilen tüm ürünler müşterilere ücretsiz kargo ayrıcalığı ile ulaştırılıyor.

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan Bursalıların imdadına yetişen Çamlıca Kitap: kitap,dergi,zeka oyunları ve ofis malzemelerini kırtasiye malzemelerini ayağınıza kadar getiriyor. Korona virüs sebebiyle vaktinizi kitap okuyarak geçirmek istiyorsunuz ama internet sitelerinden alışveriş yapmak istemiyorsanız; çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz etkinlik kitapları, boyama kitapları, puzzle çeşitleri ve daha birçok ürünü yine Çamlıca Kitap’ da bulabiliyorsunuz.

Yetkililer şu açıklamayı yaptı: "Çamlıca Kitap tamamen dezenfekte yapılan ürünlerin gün içerisinde siparişini alıyor ve sonraki gün evinize kadar gönderiyor. Bursanın tüm ilçelerini kapsayan kampanya dahilinde ertesi gün ürünleriniz elinizde oluyor. Gün içerisinde www.camlicakitap.com adresine girerek istediğiniz tüm ürünleri beğeniyor ,ardından da sipariş için 0555 702 08 75-0507 820 84 11 ve 0224 223 09 20 nolu telefonları aramanız yeterli oluyor"