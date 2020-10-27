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Yerel Bursa’da öncelik çevre
Yerel

Bursa’da öncelik çevre

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesinde Ankara yolu üzerinden Vani Mehmet Mahallesi’ne kadar uzanan Mandıras Deresi kenarındaki yaklaşık 14 dönüm alanı ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:57:00 -
Bursa’da öncelik çevre

 Hasan Özan  Bursa 

 ‘Yeniden yeşil Bursa’ hedefiyle Millet Bahçesi, Çekirge Teras, Gökdere ve Vakıf Kent Parkı gibi büyük ölçekli parkları Bursa’ya kazandırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında tüm ilçeleri düzenlenmiş nitelikli yeşil alanlarla buluşturmaya devam ediyor. Kestel ilçesinden geçen Mandıras Deresi’nin Vani Mehmet Mahallesi’nden Ankara yoluna kadar uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik etabında yapılan rekreasyon çalışmaları, bölgede yaşanan değişimi de gözlen önüne serdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Burası ilçemize değer katan ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştü. Kestel’e hayırlı olsun” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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