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Aktüel

Bursa'da okullardan Atatürk büstü çalıp satan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:44:13 -
Bursa'da okullardan Atatürk büstü çalıp satan 3 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, okullardan çaldıkları 8 Atatürk büstünü sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesindeki Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu görevlileri, okul bahçesindeki Atatürk büstünün yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, büstün bazı kişiler tarafından sökülerek götürüldüğünü gördü.

Okul yönetiminin haber vermesi üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 eğitim kurumundan daha aynı yöntemle büstlerin çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, S.A, A.A. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, çaldıkları büstleri bir hurdacıya sattığını tespit eden ekipler, hurdacıdaki büstleri alarak eğitim kurumlarına teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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