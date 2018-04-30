Bursa’da narkotik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve madde kullandıkları tespit edilen 12 kişiyi gözaltına aldı. Farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler, 80 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş 35 gram kannobinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.