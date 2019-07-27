Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mecidiye köyünde yaşayan Veysel Karani, arızalanan motosikletini arkadaşı Bahattin Uyar'ın motosikletine iple bağlayarak tamirciye götürmek için yola çıktı. Seyir halindeki iki motosikletle karşı yönden gelen E.A'nın (13) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler Karani, Uyar ve E.A. ile aynı motosikletteki kardeşi M.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.A. yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.