  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da metamfetamine geçit yok!
Yerel

Bursa'da metamfetamine geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 07:04:00 -
Bursa'da metamfetamine geçit yok!

BURSA'da, 2 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmalarında, B.K., Z.Ö.Z. ve F.O. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şüphelilerin Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler ve Yaylacık Mahallesi'nde bulunan evlerinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, B. K., Z.Ö.Z. ve F.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!

Dünya

Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rüşvetçi memurları kovmuş, uyuşturucu üretenleri idam etmişlerdi: BM, Afganistan'da şeriatın uygulanmasını kınadı
Rüşvetçi memurları kovmuş, uyuşturucu üretenleri idam etmişlerdi: BM, Afganistan'da şeriatın uygulanmasını kınadı

Dünya

Rüşvetçi memurları kovmuş, uyuşturucu üretenleri idam etmişlerdi: BM, Afganistan'da şeriatın uygulanmasını kınadı

Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi
Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi

Gündem

Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi

Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar
Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

Yerel

Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23