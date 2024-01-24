Bursa’da ‘masada kalırsın’ dediler Van'da şifa buldu

Bursa’da ikamet eden ve 15 yıl önce glomus tümörüne yakalanan Züleyha Yılmaz (50), birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların ‘masada kalırsın, felç olabilirsin’ demesi üzerine yıllarca ameliyattan kaçındı. Daha sonra sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Yılmaz, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Züleyha Yılmaz isimli hastanın doktorların yanlış kararı nedeniyle 15 yıl boyunca boynundaki glomus tümörü ile yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, “Züleyha Hanım’ın boynundaki tümör, çok büyük olup 6,5 santimlik bir tümördü. Çocuklarıyla görüştüm. Neden bu kadar geciktirdiniz? Diye sorduğumda, ‘Hocam yapacak doktor aradık bugüne kadar’ dediler. Tabi tümör 1-2 santim olunca onu çıkarmak zor değil. Züleyha Hanım’ın tümörü, bu kadar vaka yapan birisi olarak bizi bile çok zorladı. Ama Allah’a şükür hiçbir komplikasyon gelişmedi, tümörü çıkardık ve hastamızı aldığımız gibi çocuklarına teslim ettik. Yine klasik glomus tümörü hastalarında yapılan hatalar, bu hastamızda da aynısı olup takip edilmiş. Takipten sonra büyüyünce ‘çıkarılamaz’ denmiş. Biz artık hastalarımızın böyle mağdur edilmesini istemiyoruz. Geçen hafta bir santimlik bir tümör vardı çıkardık, ikinci gün taburcu ettik. Hiçbir riski yok, hiçbir komplikasyonu yok ama tümör 5-6 santim olup damarı tamamen sarıp beyine ilerlediği zaman ciddi sıkıntılar doğuruyor. Bu yüzden bizim ricamız biyopsi yapılmaması, tanı konulunca hemen tedavisinin yapılmaması ve takip edilmesi en büyük hatalardan biridir” dedi.

Züleyha Yılmaz isimli hasta ise 15 sene önce glomus tümörüne yakalandığını belirterek, “15 seneden beri hep ameliyat olma düşüncesi vardı ama benim için ‘masada kalır, felç olur’ dediler. Bu nedenle çekindim ve ameliyat olmadım. Olmadıkça da büyüdü. Sonrasında araştırırken sosyal medyada Halil Hocama rastladım. Yorumlarını okudukça, gerçekten güvendim. Sonra ailemle paylaştım. Onlarda güvendi. Çıktık geldik. Ameliyatımı oldum. Allah, bin kere razı olsun. Hiçbir sorun olmadı. Halil hocam, ‘Korkma, hiçbir endişen olmasın, bu işi başaracağız’ dedi. Ne dediyse yaptı. Kendimi iyi hissediyorum. En azından o endişelerimden kurtuldum. Git gide daha da iyi oluyorum. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah ona sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Benim gibi hastalar da hiç çekinmeden Halil Hocama müracaat etsinler. Hiç endişeleri olmasın” ifadelerini kullandı.