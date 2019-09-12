Bursa’da kurtuluş coşkusu
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
Hasan Özan Bursa
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla, Tophane’den Atatürk Anıtı’na dek uzanan bir kortej gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ”11 Eylül Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşumuzun 97. yıldönümü kutlu olsun” diye konuştu.
YORUM YAZ