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Yerel Bursa’da kültür sanata önemli katkı
Yerel

Bursa’da kültür sanata önemli katkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar’da tekke ve türbeleri bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlediği ödüllü hikâye yarışmasının kazananları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:29:00 -
Bursa’da kültür sanata önemli katkı

 Hasan Özan  Bursa 

Kültür-sanat faaliyetleriyle şehir hayatına önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Selçuklu döneminde Türklük ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılmasına öncülük eden alperen Sarı Saltık Gâzi’yi, hikâye yarışması ile yâd etti. Başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar’ın farklı şehirlerinde çok sayıda tekke ve türbesi bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlenen hikâye yarışmasının Seçici Kurul’u, 18 Eylül 2021 tarihinde, Tayyare Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek dereceye giren ilk beş ismi belirledi. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Güray Süngü’den oluşan Seçici Kurul, titiz bir değerlendirme neticesinde “Ruşen Küp” müstear isimli Nazım Taşan’ı birinci seçti. “Seyyâh” müstear isimli Hakan Yaşar ikinci, “Ali Buhara” müstear isimli Muhammed Fatih Kılıçaslan da üçüncü seçildi. Ayrıca “Temren” müstear isimli Fatma Ünsal ile “Mercan” müstear isimli Ayşe Kara teşvik ödülüne lâyık görüldü.

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