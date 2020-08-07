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Aktüel

Bursa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında müzeleri dijital ortama taşındı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:47:28 -
Bursa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında müzeleri dijital ortama taşındı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından gezilen müzelerinden 6'sını sanal ortama taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların kabalık ortamlarda bulunmamasına ve bazı etkinlikleri dijital ortamda evlerinden de takip etmelerine olanak sağlamak için müzelere yönelik çalışma başlatıldı.

Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Enerji Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tekstil Sanayi Müzesinde çekimler yaptıran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, müzeleri dijital ortama taşıdı.

Çalışmayla "www.bursa.bel.tr/sanalmuze" adresi ve "BursaCepte" mobil uygulamasından müzeleri gezebilme, resimler ve materyaller hakkında bilgi alabilme imkanına kavuşuldu.

Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi değerlerini de sanal ortamda gezintiye açmayı hedeflediği bildirildi.

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