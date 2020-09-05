Bursa'da korkutan yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Geçit Mahallesi'nde bulunan atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangın, yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.