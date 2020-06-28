  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bursa'da korkutan yangın!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 03:33:00 -
Bursa'da korkutan yangın!

Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Dükkandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı