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Yerel Bursa'da korkutan orman yangını
Yerel

Bursa'da korkutan orman yangını

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 16:17:00 -
Bursa'da korkutan orman yangını

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fevziye mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede yangın bölgesine helikopter sevk edildi. Sarp araziye araçların çıkamaması sonucu yangına havadan müdahale edilerek. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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