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Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da 09:17'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:13
Bursa'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, saat 09.17'de merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:13
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