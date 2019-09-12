Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da 09:17'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12 Eylül 2019 Perşembe 10:13
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, saat 09.17'de merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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