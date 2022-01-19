  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bursa'da korkutan deprem
Gündem

Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 06:15:00 -
Bursa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Bursa Gemlik'te 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.41 olarak açıklanırken derinliği 5.4 km olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay