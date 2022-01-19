Bursa'da korkutan deprem
Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Bursa Gemlik'te 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.41 olarak açıklanırken derinliği 5.4 km olarak kaydedildi.
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Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Bursa Gemlik'te 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.41 olarak açıklanırken derinliği 5.4 km olarak kaydedildi.
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