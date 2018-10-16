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Bursa'da korkunç olay! Soğuk hava deposunda ölü bulundu

Bursa Gemlik'te esnaflık yapan bir vatandaş, soğuk hava deposunda ölü olarak bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 12:49
Bursa'da korkunç olay! Soğuk hava deposunda ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir esnaf soğuk hava deposunda ölü bulundu. Toptan mal verdiği firmalardan yüklü miktarda alacağı olan şahsın ailesi olayın şokunu atlatamadı.

Olay Gemlik Bağ-kur Sanayi’nde meydana geldi. İlçenin sevilen esnaflarından tavukçu Emir Şahin (61), şirketinin soğuk hava deposu bölümünde ölü bulundu. Emniyet ekipleri tarafından ilk inceleme yapılırken, olay yerine 112 ekipleri de intikal etti. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Emir Şahin'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şahin'in toptan mal verdiği firmalardan yüklü miktarda alacağı olduğu öğrenildi. Şahin'in ailesi göz yaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan aile olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:49
  1. Bursa
  2. Gemlik
  3. Emir Şahin
  4. Soğuk hava deposunda ölü bulundu

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