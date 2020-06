Bursa'da korku dolu anlar! Sel sularına kapılan kadın metrelerce sürüklendi

Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu sel sularına kapılan kadın metrelerce sürüklendi. Kadın, esnaf tarafından kurtarılırken, korku dolu anlar da vatandaşlar tarafından an be an kayda alındı.

