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Gündem Bursa'da korku dolu anlar! Fırtınada otobüs terminalinin çatısı uçtu..
Gündem

Bursa'da korku dolu anlar! Fırtınada otobüs terminalinin çatısı uçtu..

Bursa'da şiddetli yağış sebebi ile otobüs terminalinin çatısı çöktü. Vatandaşların çökme anındaki panik dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 19:57:00 - 2022-09-01 20:17:36

Bursa'da yaşanan şiddetli yağış sele sebep oldu.

Bursa'da otobüs terminalinin çatısında şiddetli yağış, fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.

Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar terminaldeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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