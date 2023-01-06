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Yerel Bursa'da köpeğe eziyet eden o sürücü yakalandı
Yerel

Bursa'da köpeğe eziyet eden o sürücü yakalandı

Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Sürücüye eziyet eden sürücü ise yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:59:00 -
Bursa'da köpeğe eziyet eden o sürücü yakalandı

Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Sürücüye eziyet eden sürücü ise yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine eziyet ederek götürmeyi tercih eden sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri kamyonetin plakasını tespit ederek sürücü M.İ.'yi gözaltına aldı. Sürücü M.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan 4 bin 554 TL idari para cezası kesildi.

Eziyet edilen köpek ise sahibinden alınarak Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.

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