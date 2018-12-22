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Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi

Bursa İnegöl'de yola aniden çıkan köpeğe çarpan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilirken, yaralı köpek ise kayıplara karıştı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola aniden çıkan köpeğe çarpan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Yaralı köpek ise kayıplara karıştı.

Kaza,Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Cihad Bayrak (24) yönetimindeki 16 AAV 659 plakalı kamyonet, çalılıkların arasından yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarına devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Bayrak ile adı belirlenemeye

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Köpeğe çarpan kamyonet devrildi
  4. Trafik kazası

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